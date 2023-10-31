نشكركم على متابعتكم خبر عاجل _ طقس الإمارات المتوقع اليوم الثلاثاء 31-10-2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة، خلال اليوم الثلاثاء الموافق في 31/10/2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية،.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وتابع بأن درجات الحرارة على:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (31 – 35) / الصغرى (12 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (32 – 36) / الصغرى (20 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 25) / الصغرى (14 – 19).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.