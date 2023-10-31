نشكركم على متابعتكم خبر بلووم القابضة تطلق مشروع “جرانادا” ضمن “بلووم ليفينج” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق “جرانادا” ضمن مبان منخفضة الارتفاع في بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي.

وبحسب “وام”، تشمل المرحلة الأولى من جرانادا مجموعة من الوحدات السكنية الواسعة والتي تتوزع على 8 مبان مؤلفة من أربعة طوابق، حيث تتنوع الوحدات بين استوديوهات وشقق.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الرابعة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من العام 2026.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: ” يشكل إطلاق مرحلة جرانادا، إنجازاً استثنائياً لبلووم القابضة في إطار التزامها بتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات مختلف أفراد المجتمع”.

وتم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.