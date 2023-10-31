نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يكرّم آمنة المنصوري وعبدالله البري بدرع الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالبة آمنة المنصوري من الإمارات، وعبدالله البري من قطر بدرع الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي عقب فوزهما باللقب.

وحصدت المنصوري والبري لقب أبطال تحدي القراءة العربي بدورته السابعة من بين 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

وفاز عن فئة الطالب المتميز من فئة الجاليات للدول العربية، الطالب محمد عبدالرقيب الكوكباني من ماليزيا.

كما وفاز الطلاب الثلاثة الأوائل من فئة أصحاب الهمم، يوسف بن داوود من تونس، وعبدالله السيد من مصر، وزياد العادي من عمان.