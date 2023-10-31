نشكركم على متابعتكم خبر تأثر سمو الشيخ محمد بن راشد بإلقاء الإماراتية آمنة المنصوري مقتطف من قصيدته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 06:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتتويج الطالبة الإماراتية آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي بدورته السابعة 2023 مناصفة مع الطالب القطري عبد الله البري..

وتأثر سمو الشيخ محمد بن راشد بإلقاء الطالبة الإماراتية آمنة المنصوري مقتطف من قصيدته..

وكرّم سمو الشيخ اليوم أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي، وحقق هذا الموسم الموسم أرقاماً قياسية بمشاركة 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

https://www.instagram.com/reel/CzD2oawsQIu/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==