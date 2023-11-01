نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة تحدي القراءة العربي 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالبة آمنة المنصوري من الإمارات وعبدالله البري من قطر بدرع الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي عقب فوز متميز باللقب، من بين 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

وفاز عن فئة الطالب المتميز من فئة الجاليات للدول العربية، الطالب محمد عبدالرقيب الكوكباني من ماليزيا. بينما فاز الطلاب الثلاثة الأوائل من فئة أصحاب الهمم، يوسف بن داوود من تونس، وعبدالله السيد من مصر، وزياد العادي من عمان.

وأقيم حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي للدورة السابعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.