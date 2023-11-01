نشكركم على متابعتكم خبر عاجل: رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، إلى البلاد اليوم في زيارة دولة تبدأ غداً (الأربعاء).

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.

رافق جلالة الملك الأردني، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، خلال زيارته للبلاد.

ويضم الوفد دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، ودولة السيد أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.

وبعد دخول طائرة العاهل الأردني الخاصة أجواء الإمارات، رافقتها طائرات مقاتلة احتفالا وترحيبا بزيارة جلالة الملك.

وتأتي زيارة جلالة الملك الأردني إلى الإمارات بدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفي إطار الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. إن التعاون الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة يفضي إلى تحقيق رؤية التنمية المستدامة والرخاء لكلا البلدين، ويفضي إلى تطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر تطورا وأفضل.