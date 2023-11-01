نشكركم على متابعتكم خبر عاجل _ طقس الإمارات المتوقع اليوم الأربعاء 1/11/2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 07:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة، خلال اليوم الأربعاء الموافق في 1-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح اليوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س”.

وتابع بأن درجات الحرارة على:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (31 – 35) / الصغرى (21 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (32 – 36) / الصغرى (20 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 25) / الصغرى (14 – 19).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.