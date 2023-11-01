نشكركم على متابعتكم خبر اليوم.. انطلاق “معرض المغامرات والتخييم 2023 في مركز إكسبو الذيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق، اليوم الأربعاء، في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من “معرض المغامرات والتخييم 2023” الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف مركز إكسبو الشارقة ويشهد المعرض الذي يستمر حتى 5 نوفمبر المقبل مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.

وبحسب “وام”، يمنح معرض ” المغامرات والتخييم” مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم فرصة مثالية لهواة البر والتخييم لاقتناء كافة احتياجات رحلات السفاري والصيد البري والبحري والتي ستقدمها نخبة من أهم وأشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال ضمن منصات وأجنحة المعرضبما في ذلك أحدث تقنيات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرياضات الخارجية إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم ومعدات ولوازم الصيد والرماية.

كما يقدم المعرض المستلزمات الخاصة بالرحلات والرياضات البرية والبحرية إلى جانب توفيره عدد من الخدمات التي تستهوي الشباب الإماراتي الذي عرف عنه عشقه لكل ما هو جديد في عالم الرحلات البرية والمغامرات حيث يتيح الحدث للزوار الفرصة للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد والرياضات الصحراوية ومعرفة آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية وأحدث معدات التخييم ورحلات السفاري.

وتشهد الدورة الخامسة من الحدث تنوعاً في تخصصات الجهات العارضة بما فيها الشركات المتخصصة في مقطورات السفر والمنازل المتنقلة وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع وشركات مستلزمات الرياضات البرية والبحرية، ومعدات الصيد والرماية.

ويشكل المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من 11 صباحاً حتى الساعة 10 مساء ويوم الجمعة من 3 ظهراً حتى 11 مساء بوابة لمحبي المغامرات ورحلات التخييم والسفاري للتعرف على أروع المناطق السياحية في الشارقة حيث تمنح الإمارة لزوارها مجموعة متنوعة من المغامرات والوجهات الفريدة بما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة وتنوع بيئي وتضريسي كبير يمنح المتعة والترفيه لرواد هذه النشاطات.