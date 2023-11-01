نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للطيران” تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

سيرت الاتحاد للطيران، أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطار أبو ظبي الدولي، يوم أمس.

وانطلقت رحلة الاتحاد EY224 من أبو ظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين A اليوم الساعة 14:35. على واحدة من طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350-1000، وبلغ عدد الركاب 359 شخصًا.

رحّبت الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي بالضيوف الذين كانوا جزءاّ من الحدث التاريخي وأصبحوا بذلك أول من قام بتجربة السفر من مبنى المسافرين A الجديد. وتم افتتاح الرحلة الاحتفالية رسميًا بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للطيران ومطارات أبوظبي، ورواد من قطاع الطيران، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، وإيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي، و فرانك مكروري ، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “تبلغ هذه اللحظة أهمية كبيرة وبارزة في تاريخ الاتحاد للطيران وبشكل خاص مع اقتراب موعد احتفالنا بالذكرى العشرين في نوفمبر، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل على الفصل التالي من مسيرتنا انطلاقاً من مقرنا الجديد في مطار أبوظبي.”.

وأضاف: “ونتوجه بتهانينا إلى قيادة أبوظبي ونحيّهم على رؤيتهم في إنشاء واحد من أروع مطارات العالم. وبينما نبدأ في الانتقال إلى مقر رحلاتنا الجديد، نتطلع إلى استقبال مزيد من المسافرين ونواصل عملنا في التوسع في أسطولنا وشبكة وجهاتنا.”

ومن جهتها، قالت إيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي: “اليوم نشهد على لحظة تاريخية لمطار أبوظبي الدولي، وشركة الاتحاد للطيران، وإمارة أبوظبي بأسرها. تعتبر الرحلة الأولى من المبنى A حدثاً بارزاً في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي.

ويوفر مبنى المسافرين A طاقة استيعابية كبيرة ومرافق عصرية لشركات الطيران والمسافرين على حد سواء. نتطلع إلى استقبال المزيد من المسافرين خلال شهر نوفمبر مع استمرار زيادة عدد الرحلات القادمة والمغادرة من المبنى “.

يعد مبنى المسافرين A أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية نمو الاتحاد للطيران، حيث يتمتع بقدرة استيعاب تصل إلى 45 مليون مسافر سنويًا ويوفر ربط مباشر لأبو ظبي بـ 117 وجهة عالمية.

ويوفر المبنى منافذ تسجيل مخصصة لضيوف الاتحاد للطيران من الدرجة السياحية، بالإضافة إلى مناطق حصرية للضيوف المسافرين على درجة الأعمال والدرجة الأولى. تتوفر أيضًا مرافق حديثة لتسجيل الحقائب ذاتياً بتقنية التعرف البيومترية لجميع المسافرين الراغبين في الاستفادة من التسجيل السريع.

وسيتم نقل رحلات الاتحاد للطيران إلى مبنى المسافرين A بشكل تدريجي اعتبارًا من 9 نوفمبر، وخلال هذه الفترة، تهيب الاتحاد للطيران بجميع المسافرين بالتحقق بعناية من معلومات مبنى السفر الخاصة بهم في غضون يومين من موعد سفرهم لضمان الدقة.

وفي الفترة بين 9 و14 نوفمبر، ستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها من كل من المبنى A والمبنى 3، وابتداءً من الساعة 11 صباحًا في 14 نوفمبر، ستبدأ الاتحاد في تشغيل جميع رحلاتها من مبنى المسافرين A.