نشكركم على متابعتكم خبر “الموارد البشرية” تُعلن عن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، اليوم الأربعاء.

وقال معالي الوزير الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم أنه يجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل اشراك جميع العاملين أو أن يحدد عدد العمالة التي سيتم اشتراكهم في النظام أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم.

وأشار معاليه إلى أن الاشتراك في النظام اختياري ويمكن للموظفين المواطنين الاشتراك والاستفادة من مزايا نظام الادخار.

ويسدد صاحب العمل المساهمة المالية على أساس شهري، ويمكن للعامل إضافة المبلغ الشهري بما لا يتجاوز 25٪؜ من راتبه الشهري، كما ولا يوجد حد أدنى للراتب للاشتراك في نظام الادخار الجديد.

وبحسب صحيفة “البيان”، فإن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، سيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة. والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم، كما يتيح لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.