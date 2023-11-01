نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة.. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 08:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء مستمرة، مشيراً إلى أن دعمه للمهمات الفضائية الجديدة ثابت، ورعايته لرواد الفضاء الشباب ستتزايد.

جاء ذلك خلال استقباله لرواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق “طموح زايد٢” في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سموه في حسابه عبر منصة “إكس”: “اطلعت على البرامج التدريبية لرائدي الفضاء الجديديْن محمد الملا وفاطمة المطروشي.. والبرامج القادمة ضمن المركز.. فريق مركز محمد بن راشد للفضاء أصبح اليوم أحد أهم فرقنا الوطنية وأحد أهم أدواتنا في صنع مستقبل جديد وواقع علمي ومعرفي مختلف في الدولة”.

وأضاف: “طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة.. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت.. ورعايتنا لرواد الفضاء الشباب ستتزايد بإذن الله” .