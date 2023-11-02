نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: قطر أبدعت في استضافتها كأس العالم.. ونراهن على أفضل نسخة في السعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 07:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034، فوز عربي.. ونجاح خليجي جديد.

وقال سموه في تغريدة على “إكس”: “استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي .. ونجاح خليجي جديد .. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية.. أبدعت قطر في استضافتها لكأس العالم.. ونراهن على استضافة المملكة لأفضل نسخة في تاريخ الكأس”.

وأضاف سموه: “بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر.. ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة “أوروبا الجديدة “.. كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.