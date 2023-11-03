مريم المهيري: يوم العلم يدفعنا لبذل المزيد من أجل مستقبل أكثر استدامة لدولتنا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب كل أبناء الوطن، والاحتفال به يدفعنا لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل من أجل تأمين مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.

وبحسب “وام”، أضافت معاليها بهذه المناسبة : “يمثل يوم العلم مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم يعيش في دولتنا الحبيبة، ومصدر فخر وعزة لنا يعزز انتماءنا إلى أرضنا الطيبة المعطاءة.. نستذكر فيه أسمى القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات التي تعمل وتتطور برؤية وحكمة القيادة الرشيدة من أجل تحقيق الريادة في كل المجالات.. ومن خلال عملنا واصطفافنا خلف قيادتنا، يمكننا إنجاز المزيد في كل المجالات لا سيما الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة”.

وقالت معاليها: “ونحن على أبواب مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري على أرض دولة الإمارات، نعمل على تعزيز دور الإمارات العالمي في خلق مستقبل أكثر استدامة لشعوب العالم، لترسخ الإمارات أساساً جديداً تقف عليه الدول من أجل مرحلة جديدة للتعاون والتنمية والازدهار”.