نشكركم على متابعتكم خبر عاجل _ طقس الإمارات المتوقع غداً الجمعة 3/11/2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة، خلال اليوم الجمعة الموافق في 3-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح اليوم الجمعة على بعض المناطق الغربية، ويصبح غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و24 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وتابع، تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وبخاصة غرباً، :

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (31 – 36) / الصغرى (12 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (33 – 38) / الصغرى (20 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 25) / الصغرى (14 – 19).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.