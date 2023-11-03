نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: للوطن نحيا.. وللوطن نعمل.. كي يبقى علمنا عالياً في سماء الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن علم الإمارات يؤكد بشموخه قوة الوطن وعزته.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: “في يوم العلم تتوجه عيوننا وقلوبنا إلى راية العز والفخر التي تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها ورفعتها وطموحاتها، وتؤكد بشموخها قوة الوطن وعزته، للوطن نحيا، وللوطن نعمل، كي يبقى هذا العلم عالياً في سماء الإمارات”.