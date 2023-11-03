نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – محمد بن راشد: رمز اتحادنا .. راية مجدنا .. علم الإمارات العربية المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو يجسد دور أبناء الوطن في إبقاء رايته عالية خفّاقة بطموحاتهم وإنجازاتهم. وعلّق سموه عبر حسابه في منصة إكس احتفاءً بيوم العالم الإماراتي: “رمز اتحادنا .. راية مجدنا .. علم دولتنا .. علم الإمارات العربية المتحدة”.