نشكركم على متابعتكم خبر عاجل _ محمد بن زايد في يوم العلم: ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علم دولة الإمارات في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثله من معاني العزة والمجد والشموخ.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: “في يوم العلم رفعنا، بكل فخر واعتزاز، علم الدولة في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثله من معاني العزة والمجد والشموخ.. وبإذن الله تعالى وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز”.