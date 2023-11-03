“تريندز” و”معهد الاقتصاد والسلام” يطلقان تقرير التهديد البيئي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إطلاق تقرير التهديد البيئي (الإيكولوجي) 2023، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) لأول في المنطقة، محذراً من تفاقم التهديدات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من خطر الصراع وعدم الاستقرار.

وبحسب “وام”، تم الإعلان عن التقرير خلال جلسة حوارية نظمها “تريندز” بالتعاون مع المعهد، بمشاركة مسؤولين وباحثين وخبراء، افتتحتها سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال، رئيس لجنة COP28 في المركز، والتي شكرت المعهد على ثقته في “تريندز” واختياره لإطلاق تقرير هذا العام.

ولفتت إلى أن إطلاق التقرير مع اقتراب مؤتمر “COP28” ، الذي تستضيفه دولة الإمارات من شأنه أن يدعم الحوار العالمي الدائر حول أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة.

وبدأت الجلسة الحوارية ،التي أدارها الباحث سلطان العلي، مدير إدارة الباروميتر في “تريندز” بكلمة رئيسية للأستاذة هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أكدت فيها أن إطلاق التقرير مع قرب استضافة الدولة لمؤتمر COP28 يؤكد التزام المنطقة بقضايا الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وأضافت أن المخاطر البيئية التي تواجه المنطقة ليست مجرد تحديات بيئية، بل هي تهديدات أمنية واقتصادية واجتماعية، لافتة إلى أن دولة الإمارات تقود جهود المنطقة في مجال الاستدامة، وتمتلك العديد من الاستراتيجيات لحماية البيئة، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف المخاطر البيئية، وضمان مستقبل مستدام للمنطقة.

ودعت إلى تكثيف الجهود لمواجهة التهديدات البيئية، من خلال السياسات، والحركات الشعبية، والابتكارات التكنولوجية، والتعاون الإقليمي، وتثقيف الشباب.

من جهته قدم سيرج ستروبانتس، مدير منطقتي أوروبا والشرق الأوسط بمعهد الاقتصاد والسلام (IEP) عرضاً موجزاً للتقرير، معرباً عن سعادته بتعاون المعهد مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات في تقرير التهديدات البيئية 2023، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق التقرير ليصل إلى جمهور أكبر في المنطقة العربية.

وذكر أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ COP28 ، يعد هذا التقرير تحذيراً مناسباً، مضيفاً أن التقرير يسلط الضوء على التأثير المتزايد للتهديدات البيئية على النزاع والنزوح في المنطقة، مؤكداً أهمية التقرير لفهم التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة العربية، معرباً عن أمله في أن يساعد هذا التقرير الحكومات والمجتمعات في اتخاذ إجراءات لحماية البيئة وبناء المرونة للتهديدات.

وأوضح أن التقرير،الذي جاء بعنوان “التهديد البيئي للعام 2023”، ركز على 4 تهديدات رئيسية للمنطقة، وهي انعدام الأمن الغذائي، والمخاطر المائية، والكوارث الطبيعية، والضغوط الديموغرافية، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات البيئية يمكن أن يساعد في تجنب الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

من ناحيته أوضح ستيفن سكالت الخبير الاقتصادي في “تريندز” ، أن التقرير البيئي يسلط الضوء على المناطق الأكثر تعرضاً للتهديدات البيئية، خاصة المناطق والبلدان والمجتمعات الأكثر تعرضاً للتهديدات البيئية، وهو أمر مهم بشكل خاص لإيجاد حلول لمشكلة عالمية، مثل تغير المناخ، حيث يتطلب الإطار متعدد الأطراف بطبيعته تحليلاً عالمياً، وذكر أن التقرير ركز أيضاً على التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود، وهو أمر إيجابي للغاية.