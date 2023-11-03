نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد: يوم العلم مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة لتجديد عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده.

وقال سموه عبر حسابه في منصة “إكس”: “نرفع علم الإمارات فخراً برمز وحدتنا، واعتزازاً بما حققه وطننا تحت رايته في مسيرته المباركة.. “يوم العلم” مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده، ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا”.