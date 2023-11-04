منصور بن زايد: علم الدولة سيبقى شامخاً بحكمة قيادتنا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أمس برفع علم الدولة على سارية قصر الوطن.

وذلك في إطار المشاركة في فعالية «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، مؤكداً سموه أن علم الإمارات سيبقى شامخاً بحكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة وبهمة وعزيمة أبنائه المخلصين.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي شيد بناءها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وصلت إلى مكانة مرموقة على المستوى العالمي بإنجازاتها النوعية ومشاريعها المتميزة، وستمضي بإذن الله بثقة واقتدار إلى المستقبل أكثر رفعةً وتميزاً.

رمز الوحدة ودوّن سموه على منصة «x»: «نرفع علم الإمارات فخراً برمز وحدتنا واعتزازاً بما حققه وطننا تحت رايته في مسيرته المباركة.. «يوم العلم» مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا».

ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الله عز وجل أن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها، وأن يديم على الدولة نعم الخير والأمن والازدهار.

حضر مراسم رفع العلم.. سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة.

ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع مستشار في ديوان الرئاسة، وفارس محمد المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب حاكم أبوظبي، ومعالي عبدالله مهير عبدالله الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسيف سلطان العرياني مستشار في ديوان الرئاسة، ووكلاء ديوان الرئاسة، والوكلاء المساعدون، وكبار المسؤولين في الديوان وموظفو عدد من الجهات الحكومية.