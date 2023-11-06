نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة الخارجية الفرنسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، في أبوظبي، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاثرين “كولونا”.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل عاجل.

وناقشا جهود خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكدا على الأولوية الملحة لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

كما بحثا آفاق الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وتطرقت المحادثات إلى التعاون الإماراتي الفرنسي في مجال البيئة والمناخ، في إطار استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشهر الجاري.

ورحب سموه بالضيفة، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين، والتنامي المستمر في التعاون المشترك بينهما.