نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم الإثنين، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر المجلس الوطني الاتحادي.

ويأتي ذلك، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر اليوم الاثنين، في مقر المجلس بأبوظبي.