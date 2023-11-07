نشكركم على متابعتكم خبر أول رحلة لطيران الإمارات بالوقود المستدام تقلع من مطار دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق أول رحلة لها بوقود الطيران المستدام (SAF) من شركة شل للطيران، أقلعت من مطار دبي الدولي.

وأصبحت الرحلة EK 412 المتجهة إلى سيدني في 24 أكتوبر واحدة من أولى رحلات طيران الإمارات التي تستخدم وقود الطيران المستدام.

وزودت شركة شل 315 ألف جالون من مزيج SAF إلى طيران الإمارات لاستخدامه في مركز الشركة في دبي، مما سمح لها بتشغيل عدة رحلات باستخدام الوقود خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يتكون مزيج وقود SAF الذي توفره شركة شل لنظام إمداد الوقود بمطار دبي الدولي من 40% من وقود SAF النقي و60% من وقود الطيران التقليدي A-1.

وتتطابق كيمياء هذه النسبة مع وقود الطيران التقليدي ويمكن دمجها بسلاسة في البنية التحتية الحالية لنظام الوقود في المطار واستخدامها في المحركات عبر أسطول طيران الإمارات دون أي تعديلات.

يتم تصنيع وقود SAF حاليًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80٪ طوال عمره مقارنة بوقود الطيران التقليدي.

وتقوم طيران الإمارات أيضًا بمراقبة استلام واستخدام والفوائد البيئية لوقود القوات المسلحة السودانية من خلال منصة Avelia، وهو حل قائم على تقنية blockchain معتمد من شركة Shell Aviation.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “نحن نتخذ خطوات استباقية لتحقيق صناعة طيران أكثر استدامة الآن وفي المستقبل. إن تشغيل الرحلات الجوية من مركزنا في دبي هو مجرد خطوة أولى نحو تقليل الانبعاثات وحماية البيئة والحد من التلوث”. انبعاثات الكربون. نحن أيضًا نتخذ طريقًا طويلًا لنقطعه، ونأمل أن “تُلهم شراكتنا مع شركة شل للطيران المزيد من المنتجين لزيادة إمدادات وقود القوات المسلحة السودانية وجعله متاحًا بسهولة في المراكز الرئيسية مثل دبي ومواقع أخرى في جميع أنحاء منطقتنا”. شبكة.”

وقال جان توشكا، رئيس شل للطيران: “تتمتع طيران الإمارات وشل بتاريخ طويل من العمل معًا، ويسعدنا مواصلة هذه الرحلة معًا لتمكين استخدام وقود القوات المسلحة السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق”. إنها مجرد لحظة لجميع أصحاب المصلحة في صناعة الطيران، وهي مثال على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الباحثون معًا. ”

وقعت طيران الإمارات وشركة شل مؤخراً مذكرة تفاهم لمناقشة مجالات التعاون في مجال السفر المستدام وتجارب السفر القائمة على التكنولوجيا.

واتفق الجانبان على إجراء تقييم مشترك لآليات خفض انبعاثات السفر. وتستخدم طيران الإمارات حالياً منصة شل أفيليا لمراقبة الفوائد البيئية لمركب SAF لعملاء الشركة.