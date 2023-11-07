نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم الثلاثاء الموافق في 7-11-2023.

وقال المركز في بيانه: يصبح الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية و الشرقية الساحلية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.