نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة.. إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل في غزة ضمن عملية “الفارس الشهم 3” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وجاءت هذه المبادرة ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية التي وجه سموه بتنفيذها يوم أمس.

وعبر مطار أبوظبي، انطلقت اليوم 5 طائرات تحتوي على المعدات اللازمة لإقامة المستشفى الميداني في غزة، حيث ستحط في مطار العريش بمصر، لتنتقل من بعدها إلى داخل القطاع.