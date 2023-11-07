نشكركم على متابعتكم خبر مجوهرات جوهرة تشارك في معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:54 صباحاً - تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش انطلقت الدورة الـ 30 من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وتشارك مجوهرات جوهرة العلامة الاماراتية الرائدة لأول مرة في هذا المعرض من خلال منصة عرض متميزة تعرض فيها آخر المجموعات من تشكيلات الألماس والذهب واللؤلؤ.

ومنها مجموعة موزاييك الجديدة والتي تضم تصاميم مذهلة من الالماس وتشكيلة جديدة من مجموعة غناتي من أطقم الاعراس تم طرحها خصيصا في معرض ابوظبي.

وبهذه المناسبة قال محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة:” يسعدنا دائما المشاركة في الفعاليات الهامة الخاصة بالمجوهرات ولا شك أن معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي هو احد هذه المعارض الرائدة في عالم المجوهرات، وتشارك جوهرة بمنصة متميزة تضم العديد من المجموعات الرائعة.

ويعد المعرض السنوي – الذي يستمر 5 أيام – منصة فريدة للعلامات التجارية الإقليمية والعالمية في قطاع المجوهرات والساعات لاستعراض أحدث التصاميم والمجموعات أمام آلاف المشترين المحتملين.

ومن المتوقع أن يزور المعرض هذا العام أكثر من 7,000 شخص من محبي المجوهرات والساعات، للاطلاع على المنتجات الراقية التي تقدمها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة من 20 دولة حول العالم، منها بولندا وإيطاليا ولبنان وهونغ كونغ .

ويستضيف معرض المجوهرات والساعات خمس فعاليات متميزة على مدى أيامه الخمسة، وهي المعرض الدولي للتصميم، ومعرض التصميم الإماراتي، وعروض المجوهرات لنهاية الأسبوع، والسحب اليومي، وجوائز إبداع.

وسيكون المعرض الدولي للتصميم فرصة فريدة لاستعراض أعمال أبرز مصممي المجوهرات العالميين، حيث تعرض العديد من القطع للمرة الأولى في دولة الإمارات وتمنح الزوار فرصة حصرية لمشاهدة أفخر إبداعات المجوهرات في العالم.

أما معرض التصميم الإماراتي فيتيح فرصة تمكن الضيوف من التعرف على التطور المبهر في تصميم المجوهرات بدولة الإمارات، حيث تسمح تلك المنصة للموهوبين في الدولة لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم فيما يعززون مكانة الإمارات في قطاع المجوهرات عالميًا.