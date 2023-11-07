نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي بأبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023 وذلك للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، بحضور عدد من الشخصيات وقادة المهنة وأكثر من 1300 متخصص من جميع أنحاء العالم، وذلك تحت رعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات.

بحسب “وام”، سلط المؤتمر الضوء على النقاشات المؤثرة والرؤى الابتكارية والتواصل العالمي، حيث تكمن أهمية هذا الحدث في تعزيز الممارسات المستدامة والبيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في التدقيق كنقطة محورية.

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: “تستمر تأكيدات قيادتنا الحكيمة، على أهمية التنمية المستدامة ودورها في الحفاظ على البيئة، الأمر الذي يعزز التزام دولة الإمارات الثابت بالاستدامة وأهميتها من خلال تطبيقها في كافة المجالات الممكنة. ومما لا شك فيه أن تمتد جذور الاستدامة لتصل إلى مجال التدقيق الذي تُوليه بلادنا الأولوية في سبيل تعزيز النمو المستدام والإشراف البيئي”.

وأضاف: “نعي وعياً تاماً دور التدقيق المستدام في هذا الشأن فمن خلال ضمان الشفافية المالية والمساءلة والممارسات الأخلاقية التي تعطي الأولوية للتأثيرات البيئية والاجتماعية طويلة المدى، يجسد التدقيق المستدام التزامنا وتفانينا من أجل مستقبل أكثر خضرة ومسؤولية. وفي جوهر الأمر، فإن التزامنا يُمثِّل الترابط الوثيق بين الاستدامة وسعينا لتحقيق التميز في التدقيق، ومِثلُ هذا الأمر يقينا سيعزز دور كل منهما الآخر ويرفع من شأنه”.

من جانبه، أكد عبد القادر علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، في خطابه الافتتاحي على المكانة المتميزة للمؤتمر في عالم التدقيق.

وأضاف: “إن مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023 هنا في أبوظبي ليس مجرد تجمع، إنه المكان الذي تلتقي فيه ألمع العقول في مجال التدقيق لإعادة تعريف وتشكيل مستقبل مهنتنا. استضافة هذا الحدث لأول مرة خارج الولايات المتحدة وفي أبوظبي، المدينة التي تعد رمزاً للابتكار والقيادة، يؤكد التزامنا بوضع معايير جديدة في المهنة. إننا متحمسون لرؤية مشاركة مميزة ومن جميع أنحاء العالم، مؤكدين على الحاجة إلى التطور المستمر والتعاون العالمي لنهضة هذا القطاع”.