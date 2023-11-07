نشكركم على متابعتكم خبر هذه المؤشرات تدل إلى فُرص الوصول لهدنة قريبًا في غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع دخول الحرب في غزة شهرها الثاني، يكثف المجتمعان الإقليمي والدولي جهودهما لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار، لكن هل من المرجح أن يحدث ذلك قريباً؟

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدرس “هدنة تكتيكية قصيرة الأمد” في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأشخاص الذين تحتجزهم حماس. لكنه أكد مجددا رفضه لوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع السجناء في القطاع الفلسطيني الذي تحكمه حماس.

لقد وضع نتنياهو شروط وقف إطلاق النار، مما يعني أن الفكرة أصبحت مقبولة، والفارق الوحيد هو السعر.

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن 239، منهم 60 استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب بيان لحركة حماس.

وكان موسى أبو مرزوق القيادي في حماس قد قال في وقت سابق إن الحركة منفتحة على أي حوار سياسي بعد أن “تحقق أهدافها”.

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية التوصل إلى “هدنة تكتيكية” من شأنها أن توفر للمدنيين الفرصة لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بأمان، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإفساح المجال أمام الصراعات المحتملة. . أطلقوا سراح الرهائن”، بحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، الاثنين.

وتجري مصر اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف العربية والدولية لتحقيق التهدئة في غزة.

وقال الباحث في العلاقات الدولية محمد يماني إن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب لكسب الرأي العام في إسرائيل، كما أنه يواجه ضغوطا داخلية للانتقام لموت إسرائيل، حتى على حساب السكان الإسرائيليين العزل. فلسطين.

لكن في المقابل، هناك حركة في إسرائيل تضغط من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بأي ثمن، وهو ما قد يعزز فكرة نهاية سريعة للحرب.

وتوقع المحلل السياسي التركي مهند حفيظ أوغلو أنه “بعد أربعين يوما من انتهاء هذه الحرب، ستكون هناك هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار”.

وترتكز توقعات حفيظ أوغلو على أن إسرائيل تحتاج إلى “سيقول إننا استسلمنا لرغبات المجتمع الدولي واتفقنا مع حليفتنا الولايات المتحدة على أننا سنقيم هدنة مؤقتة وستكون هناك مساعدات إنسانية”. اعتبار. ”

لكن محللين أتراك يرون أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدوم طويلا، لأنه بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار “سنجد أن أطرافا ثالثة ستتخذ إجراءات عسكرية قد تهاجم جنوب لبنان أو مناطق أخرى لمنع اتفاق وقف إطلاق النار من الحدوث”.