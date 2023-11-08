نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – “الإمارات للتعليم المدرسي” : الامتحانات تبدأ من 24 نوفمبر الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عم البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024. وبحسب شبكة “عميد الإمارات الإخبارية”، أشارت “الإمارات للتعليم المدرسي” إن الامتحانات ستبدأ في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجاري. وأضافت بأنها ستستكمل في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.