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عاجل – “الإمارات للتعليم المدرسي” : الامتحانات تبدأ من 24 نوفمبر الجاري

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عم البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024.

وبحسب شبكة “عميد الإمارات الإخبارية”، أشارت “الإمارات للتعليم المدرسي” إن الامتحانات ستبدأ في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وأضافت بأنها ستستكمل في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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