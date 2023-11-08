نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – تنبيه هام من شرطة أبوظبي! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالمسار وتفادي الانتقال المفاجئ بين المسارات وعدم التجاوز من كتف الطريق، وذلك خلال الازدحامات المرورية.

كما وأكدت من خلال بث فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية، على أهمية القيادة بسرعة ثابتة والمحافظة على مسافة الأمان المناسبة بين سائق المركبة والمركبات من حوله وتجنب استعمال الهاتف وعدم الانشغال بغير الطريق والمحافظة على الهدوء أثناء القيادة وتفادي الانفعال أو الغضب أثناء الازدحام المروري الشديد وعدم استعمال آلة التنبيه بطريقة مزعجة للغير.