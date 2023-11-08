نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يحضر جلسة “التكامل الرقمي الحكومي الوطني” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي من خلال تبني سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة، خلال جلسة “التكامل الرقمي الحكومي الوطني”.

وبحسب صحيفة “البيان”، جاء ذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وأشارت معالي عهود بنت خلفان الرومي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الوطني لتحقيق التنافسية الرقمية وتسهيل حياة الناس.

وقالت: “يسهم التكامل الرقمي في ربط المؤسسات الحكومية رقمياً، ويسهل تبادل البيانات واتخاذ قرارات أفضل، ويتيح تقديم خدمات رقمية مترابطة على مستوى الدولة مما يتيح خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين ويزيد فعالية وكفاءة العمليات الحكومية”.

وأضافت معاليها أن التكامل الرقمي بات اليوم ضرورة وطنية بهدف تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 وصناعة بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، والوصول إلى أفضل 5 دول عالميا في مؤشر الحكومة الذكية ومؤشر التنافسية الرقمية.