نشكركم على متابعتكم خبر المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش مشاريع ومبادرات حكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 10:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 في العاصمة أبوظبي؛ حيث ناقش المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة.

وبحسب “وام”، تضمنت أجندة الاجتماع عددا من السياسات والمشاريع المتعلقة بقطاع البيئة والطاقة وخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى مقترحات في مجال الثقافة والفنون وقطاع الأسواق المالية، إلى جانب استعرض عدد من السياسات في شأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، ومشاريع تشريعية في مجال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قرارات متعلقة بالقطاع المالي الحكومي، وقطاع الأوراق المالية بالدولة.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لعام 2023 بشأن نتائج مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة العشرين، ونتائج مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (غوا – الهند) 2023، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وزارة الثقافة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.