نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – الطقس المتوقع في الإمارات غداً الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم الخميس الموافق في 9-11-2023.

وقال المركز في بيانه: الطقس غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

وأضاف البيان: “الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وتابع، تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وبخاصة غرباً، :

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (28 – 32) / الصغرى (22 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (30 – 34) / الصغرى (20 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 24) / الصغرى (12 – 18).

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، و خفيف الموج في بحر عمان.