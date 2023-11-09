نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تقبض على عصابة دولية تحترف القرصنة الإلكترونية وتستهدف الشركات الكبرى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية أمنية مُحكمة استهدفت عصابة دولية تضم قراصنة إلكترونيين “هاكرز” مُحترفين، ومُحتالين مُتمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة من خلال اختراق المراسلات بين رؤسائها ومديريها عبر البريد الإلكتروني، وإصدار أوامر تحويل أموال بأسمائهم إلى حسابات بنكية خارج الدول التي توجد فيها هذه الشركات.

وتمكنت شرطة دبي عبر العملية التي أطلق عليها اسم “مونوبولي” من تعقب تحويلات مالية نفذتها العصابة على مرحلتين لمبالغ تقدر قيمتها بـ 36 مليون دولار، و إلقاء القبض على 43 متهماً من جنسيات مختلفة إلى جانب ضبط سيارات فارهة ولوحات فنية باهظة الثمن.