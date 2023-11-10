نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير قطر يصل الإمارات في زيارة أخوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية للدولة.

رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله” يصل إلى أبوظبي بعد أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدى وصول الرئيس إلى المطار، وقف في المقدمة في استقباله.

كما حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ طحنون نائب حاكم إمارة أبوظبي · صاحب السمو بن زايد آل نهيان نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن حيان المستشار الخاص لمكتب رئيس الدولة، وسعادة بن طحنون آل نهيان، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر.

رافق سمو أمير البلاد، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن آل ثاني وزير الداخلية قائد قوى الأمن الداخلي، وسعادة حمد آل ثاني. ثاني وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حاكم الإمارة، وعدد من كبار المسؤولين، وسعادة سلطان بن سال سفير دولة قطر لدى الدولة سعادة الدكتور مان المنصوري.