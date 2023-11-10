نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:00 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم الجمعة الموافق في 10-11-2023.

وقال المركز في بيانه: الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الرامية غرباً وشرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف البيان: “الرياح شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 45 كم/س”.

وتابع، تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وبخاصة غرباً، :

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (28 – 32) / الصغرى (22 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (30 – 34) / الصغرى (20 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 24) / الصغرى (12 – 18).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب الموج أحيانا مع سحب في الخليج العربي، و خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.