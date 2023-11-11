نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 04:04 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 11-11-2023.

وقال المركز في بيانه: الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الرامية غرباً وشرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وتابع، تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وبخاصة غرباً، :

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (30 – 35) / الصغرى (22 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (32 – 37) / الصغرى (19 – 23).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 25) / الصغرى (14 – 19).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، و خفيف الموج في بحر عمان.