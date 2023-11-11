نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يستقبل سفير قطر في ديوان الرئاسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 04:04 مساءً - متابعة – دوت الخليج

استقبل سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. سعادة سفير دولة قطر لدى الدولة، الدكتور “سلطان بن سالمين المنصوري”.

وبحث سموه مع الضيف العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما.

وتطرق اللقاء، الذي جرى في ديوان الرئاسة، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.