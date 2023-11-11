نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعتمد الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الصحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 08:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

اعتمد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الصحية. كأول نظام صحي أكاديمي في دبي.

ويأتي الاعتماد تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. لمستقبل قطاع الصحة في الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي في تدوينة على موقع “إكس”، اليوم: “تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة.. اعتمدنا اليوم الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الصحية، كنظام صحي أكاديمي متكامل تضم تحت مظلتها 6 مستشفيات و26 مركزا للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزا للياقة الطبية. إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلم الصحية ومؤسسة الجليلة”.

وأضاف: “بشعار المريض أولاً.. نتطلع لتحويل دبي إلى نموذج عالمي عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم وضيف”.

كما وجه سموه بتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد في الارتقاء بصحة الإنسان، بتقديم أكث الخدمات الطبية كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير. واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية ، مع الاهتمام بالجانب الأكاديمي.