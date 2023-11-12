نشكركم على متابعتكم خبر “العربية للطيران” تستعرض أحدث طائراتها من طراز “إيرباص A321neo-LR” في معرض دبي للطيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشارك “العربية للطيران” ــ أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ في الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران 2023 والذي سيقام من 13 إلى17 نوفمبر الجاري في مطار دبي وورلد سنترال “DWC”.

وبحسب “وام”، ستعرض “العربية للطيران” خلال هذا الحدث أحدث طائراتها من طراز “A321neo-LR” المزينة بالشعار الخاص على هيكلها تكريماً للذكرى السنوية الـعشرين على تأسيس الناقلة ومواصلتها تقديم الأداء المتميز في قطاع النقل الجوي.

وسيتمكن الحضور من تفقد الطائرة والتي تتميز بقدرتها على استيعاب 215 راكباً وهي مزودة بالمقصورة الداخلية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات ونظام “SkyTime” الترفيهي، في حين توفر المقاعد راحة إضافية للمسافرين مع مساحة جلوس رحبة لطالما اشتهرت بها الشركة.

وسيحظى زوار معرض دبي للطيران ايضاً بالفرصة لتجربة المنتجات القيّمة ومنخفضة التكلفة التي توفرها “العربية للطيران” على متن طائرات “إيرباص A321neo LR”.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ‘العربية للطيران‘ : “نتطلع قدماً للمشاركة في معرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشرة خاصة في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران لاسيما أن المعرض يشكل منصة مثالية لعرض التقنيات والابتكارات الجديدة التي ترتقي بتجارب العملاء بشكل عام”.

ويحافظ معرض دبي للطيران على ريادته، بوصفه أحد أكبر معارض الطيران العالمية وأكثرها نجاحا وسيستقبل في دورته الثامنة عشرة أكثر من 1400 عارض من 95 دولة مشكّلاً بذلك منصة مميزة للمتخصصين في كافة مجالات قطاعات الطيران والفضاء.

يذكر أن لدى مجموعة “العربية للطيران” شبكة واسعة تربط أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة “الشارقة، وأبوظبي، ورأس الخيمة” والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان وتمتلك المجموعة حالياً أسطولاً يضم 72 طائرة من طراز إيرباص “ A320 وA321 ”.. ولدى الناقلة خطط زيادة حجم الأسطول بمعدل ثلاث أضعاف حيث تقدمت بطلبية لشراء 120 طائرة من طراز ايرباص.

وكانت الشركة قد حازت على تصنيف “أعلى هامش ربح تشغيلي في العالم” من قبل مجلة “Airline Weekly” بالإضافة إلى احتفاظها بالتصنيف الأول لمجلة “Airfinance Journal” لأفضل 100 شركة طيران حول العالم لمدة أربع سنوات متتالية.