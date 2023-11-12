نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تُكرّم طالباً أنقذ حياة زميله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الطالب علي محمد بن حارب المهيري، في مكتبه، تقديراً لدوره البطولي وسرعة تصرفه تجاه إنقاذ حياة زميله وإسعافه، إثر ابتلاعه عملة نقدية في المدرسة.

وبحسب “البيان”، أشاد اللواء الشامسي بالدور اللافت للطالب علي المهيري، وسرعة بديهته وتصرفه بحكمة أثناء الموقف المفاجئ غير المتوقع رغم صغر سنه.

وأضاف بأن الواجب الإنساني والمسؤولية المجتمعية هي فطرة إنسانية تكتسب في بيئة تربوية سليمة، وموقف الطالب خير مثال على التربية والنشء الصالح.