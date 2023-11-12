نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ«ديوالي» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 08:09 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم، وتمنى سموه في تدوينة نشرها عبر «إكس» للمحتفلين مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً. حيث دون سموه: «نهنئ جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم.. ونتمنى لهم مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً».