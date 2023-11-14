نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - خاص : نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 المد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 20:02

الجزرالثاني عند الساعة 07:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والمد الثاني عند الساعة 23:04 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:42 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 21 65 20

دبي 33 22 65 15

الشارقة 33 18 60 15

عجمان 34 23 60 15

أم القيوين 33 17 60 20

رأس الخيمة 36 16 65 15

الفجيرة 32 22 60 20

العـين 32 22 60 20

ليوا 34 19 70 20

الرويس 32 22 75 30

السلع 31 23 80 35

دلـمـا 31 25 65 35

طنب الكبرى / الصغرى 31 26 70 35

أبو موسى 31 26 70 35