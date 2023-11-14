نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: قوتنا الاقتصادية مصدر استقرارنا وازدهارنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن توقيع طيران الإمارات وفلاي دبي اليوم صفقات شراء طائرات في معرض دبي للطيران هو تعبير عن ثقتنا بالمستقبل.. وثقتنا في اقتصادنا.. وثقتنا في شركاتنا الوطنية وكوادرها.

وقال سموه في تدوينة على منصة التاصل الاجتماعي “إكس”: توقيع طيران الإمارات وفلاي دبي اليوم صفقات شراء طائرات بقيمة إجمالية تتجاوز 231 مليار درهم في معرض دبي للطيران هو تعبير عن ثقتنا بالمستقبل .. وثقتنا في اقتصادنا .. وثقتنا في شركاتنا الوطنية وكوادرها”.

وأضاف سموه: “لدينا رؤية واضحة جليّة بأن المستقبل يملكه من يركز على تصميمه وتنفيذه.. وبأن قوتنا الاقتصادية هي مصدر للاستقرار والازدهار لنا ولمنطقتنا بإذن الله.