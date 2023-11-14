نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الإثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 13-11-2023.

وقال المركز في بيانه: الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر من الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 – 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.