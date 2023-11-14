نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 14-11-2023.
وقال المركز في بيانه: الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر من الأربعاء على بعض المناطق الغربية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب غرباً.
وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 – 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س”.
وتابع، درجات الحرارة على:
المناطق الساحلية والجزر: العظمى (30 – 35) / الصغرى (21 – 26).
المناطق الداخلية: العظمى (31 – 36) / الصغرى (18 – 23).
المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 25) / الصغرى (15 – 20).
وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.