نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 05:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 14-11-2023.

وقال المركز في بيانه: الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر من الأربعاء على بعض المناطق الغربية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب غرباً.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 – 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س”.

وتابع، درجات الحرارة على:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (30 – 35) / الصغرى (21 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (31 – 36) / الصغرى (18 – 23).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 25) / الصغرى (15 – 20).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.