نشكركم على متابعتكم خبر قائد القوات البحرية يستقبل نائب مدير شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في المديرية العامة الفرنسية للتسليح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن استقبل اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان قائد القوات البحرية بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 العميد الركن فريدريك دوديت نائب مدير شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في المديرية العامة الفرنسية للتسليح (DGA). بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية التي تجمع دولة الإمارات و الجمهورية الفرنسية، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.