نشكركم على متابعتكم خبر قائد العمليات المشتركة يبحث التعاون مع عدد من كبار ضيوف معرض دبي للطيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بمكتبه في معرض دبي للطيران ٢٠٢٣ – كلاً على حده – معالي عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، والمشير بيرهانو جولا جيلالجا رئيس هيئة الأركان العامة الاثيوبي، واللواء جلين براز قائد القوات الجوية الأسترالي خلال زيارتهم المعرض. وبحث قائد العمليات المشتركة مع الضيوف علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية بما يخدم المصلحة المشتركة.