نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون خادم الحرمين في وفاة يزيد بن سعود وسعود بن محمد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.