نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي” تخفض حد السرعة القانونية على جزء من شارع الاتحاد إلى 80 كم اعتباراً من 20 نوفمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 05:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2023.

وأكدت الهيئة على أن قرار خفض حد السرعة، جاء بالتنسيق والتشاور مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على دراسة حديثة اعتمدت على عدد المداخل والمخارج والتقاطعات المتقاربة في الجزء المشار إليه من شارع الاتحاد، بالإضافة إلى دراسة وعدد الحوادث المرورية المتكررة، والإجراءات التحسينية والتطويرية التي أنجزت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في ذلك الجزء من شارع الاتحاد بـــ 80 كلم/ساعة بدلاً من 100 كلم/ساعة على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود وإضافة خطوط حمراء في بداية منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.

أكدت الهيئة دورها على تنظيم المراجعات الدورية والمستمرة على السرعات في الطرق الحيوية بإمارة دبي، وتعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق الجودة في العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور ونسبة الحوادث المرورية.

وأكدت الهيئة على أهمية التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المشتركة وخاصة المتعلقة بتغيير سرعة ضبط أجهزة الرادار، منوهة إلى أن خفض أو رفع السرعة يعتمد على العديد من العوامل والمعايير الهندسية ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين (percentile speed %85) إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.